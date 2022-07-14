Москва, 14 июля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Следственный комитет установил новые факты преступлений немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны на территории Брянской области. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе СК.

Солдат вермахта и его жертвы

По данным следствия, в деревне Хацунь проводились массовые расстрелы мирных жителей. В октябре 1941 года по приказу фашистского командования было уничтожено 318 мирных граждан, в том числе 60 детей от двух до десяти лет.

В годы войны в Брянске действовал лагерь для военнопленных «Дулаг-142». Из 80 тысяч, которые там содержались, 40 тысяч были замучены и захоронены.

Одна из свидетельниц, попавшая в лагерь в малолетнем возрасте, рассказала о нечеловеческих условиях содержания. Ежедневно с территории лагеря выносились от 100 до 500 тел умерших.

Всего за время оккупации региона захватчики, по версии следствия, истребили 278 тыс. советских граждан.

«Все собранные доказательства и установленные факты дают следствию основание полагать, что эти преступления являются частью плана немецко-фашистских захватчиков по истреблению мирного населения не только отдельных населенных пунктов и регионов, но и всего советского народа», — заявили в СК.