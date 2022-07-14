Пекин, 14 июля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь показал, что для западных СМИ представляет собой мировое сообщество. Как оказалось, наполнение этого понятия у Запада особое.

mobile. twitter.com/zlj517 Понятие «мировое сообщество». Изображение на странице официального представителя МИД Китая в Twitter

Разницу видно на картинке, которую дипломат опубликовал в Twitter.

На изображении представлены не все государства. Здесь нет России, стран Африки и Азии. Северная Америка представлена США и Канадой, без Мексики. Также в понимание Западом «мирового сообщества» входят государства Западной Европы, Япония, Австралия и Новая Зеландия.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал США самой воинственной в истории страной, которая стала наибольшей угрозой для мира и развития на всей планете.