Абакан, 14 июля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Жители столицы Хакасии — города Абакана — лишний месяц платили за отопление. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 июля в республиканском министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Абаканцы обратились в минстрой с вопросом о правомерности начислений за отопление за май. Плату им выставили за полный месяц, без учёта окончания отопительного сезона 1 мая.

Проверяющие выявили нарушения и направили в адрес теплоснабжающей организации предостережение о необходимости пересчитать плату за тепло.

Минстрой рекомендует абаканцам обратить внимание на майские платёжные документы. В случае завышения платы горожан просят направить соответствующее обращение через систему ГИС ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Шегарского района Томской области по итогам проверки в сфере ЖКХ объявила предостережения о недопустимости срыва отопительного сезона.

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