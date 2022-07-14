Париж, 14 июля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Элизабет Борн хочет провести в Национальном собрании (нижняя палата парламента) дебаты по ситуации на Украине, сообщает Le Parisien.

Elisabeth Borne Премьер-министр Франции Элизабет Борн

Элизабет Борн хочет организации дебаты по ситуации на Украине.

«Важно, чтобы национальное представительство располагало всей информацией и могло обсуждать эту важную тему», — заявила Элизабет Борн.

Как сообщало ИА REGNUM, традиционный военный парад в Париже в День взятия Бастилии, отмечаемый 14 июля, станет приветствием для Украины и восточноевропейских союзников Франции — почетных гостей на празднествах.

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