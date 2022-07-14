Лос-Анджелес, США, 14 июля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Суд отказал актрисе Эмбер Хёрд в пересмотре вердикта по делу о клевете на её бывшего мужа, актёра Джонни Деппа. Об этом сообщил портал TMZ.

Gage Skidmore Эмбер Хёрд

Как отмечает издание, суд счёл ходатайство артистки «сомнительным». По словам судьи, Хёрд могла подать его намного раньше, однако она сделала это сейчас только потому, что проиграла дело. Однако актриса всё ещё может подать апелляционную жалобу, но предварительно ей будет нужно выплатить Джонни Деппу компенсацию в размере $10 млн.

Напомним, что в начале июля 2022 года адвокаты Эмбер Хёрд подали ходатайство об отмене вердикта по делу о клевете на её бывшего мужа. Команда актрисы посчитала, что один из присяжных, выносящих решение, мог быть подставным, так как он был рождён в 1970 году, хотя в судебных документах указан 1945 год.