Брянск, , 10:02 — REGNUM Началась масштабная реконструкция международного аэропорта Брянска, она стала первой с момента его открытия 28 лет назад. На обновление потратят 3,6 млрд рублей. Об этом сообщил в соцсетях 14 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Аэропорт Брянска Пресс-служба Брянской областной думы

Инфраструктурный проект по реконструкции аэропортового комплекса одобрило правительство РФ. В рамках реконструкции воздушной гавани будет построена взлётно-посадочная полоса без стыков, которая сможет принимать любые типы самолётов, в аэропорту появится новое радиотехническое и светосигнальное оборудование. Для работ на объекте запустили мобильный завод по производству асфальтобетона — в час здесь могут выпускать около 180 тонн высококачественной смеси.

«Ещё шесть лет назад аэропорт «Брянск» был банкротом, и были все основания для того, чтобы он перестал существовать. Но мы не только его сохранили, из Брянска полетели самолёты по многим направлениям. Да, сегодня наша воздушная гавань не работает из-за ограничения полётов в ряде регионов в связи с проведением специальной военной операции. Тем не менее, работы по реконструкции ведутся согласно графику», — губернатор в социальных сетях.

Первый этап реконструкции подрядчик должен выполнить до конца 2023 года. Затем начнутся работы по обустройству современного аэровокзала.