София, , 09:47 — REGNUM В ряде регионов Болгарии из-за сильнейшей засухи введены ограничения на использование технической и питьевой воды. Об этом 14 июля сообщает «Болгарское телевидение».

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По некоторым данным, соответствующие законодательные положения вступили в силу в пяти областях страны, включая столицу страны Софию.

В настоящее время в некоторых населенных пунктах подача воды осуществляется всего на два часа в день. Местные аварийные службы работают в экстренном режиме.

Напомним, в Болгарии установилась рекордно жаркая погода. Средняя температура воздуха в отдельно взятых районах превышает +38 градусов по шкале Цельсия.