Ярославль, , 10:00 — REGNUM В Ярославле на автобусах 176-го маршрута «Ярославль Главный — Щедрино» будет действовать новая для города схема оплаты. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Новые автобусы 176 маршрута в Ярославле yarregion.ru

14 июля на маршруте сменился перевозчик, контракт с которым был заключён по новым правилам. Теперь там работают новые автобусы марки «VolgaBus». Они оснащены кондиционерами, информационными табло, валидаторами и рядом других новшеств.

На автобусах 176 маршрута нет кондукторов. Пассажиры сами оплачивают проезд при помощи валидаторов картой. При этом её нужно приложить дважды — при входе и выходе.

«176 автобус — это пригородный маршрут, который следует от вокзала «Ярославль Главный» до поселка Щедрино. Стоимость проезда рассчитывается по разным тарифам. Зависит от того, сколько остановок проехал пассажир. На входе в автобус пассажир прикладывает карту к терминалу для регистрации начала поездки, а на выходе — для списания оплаты за проезд», — пояснили в мэрии.

Если не отметить окончание поездки, то с карты пассажира спишется максимальная стоимость проезда — до конечной остановки. Наличными проезд можно оплатить у водителя.

Планируется, что бескондукторная система оплаты в дальнейшем будет введена на всём общественном транспорте Ярославля.

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