Тель-Авив, Израиль, 14 июля 2022, 09:44 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден на встрече в Иерусалиме попросит премьер-министра Израиля Яира Лапида увеличить военную помощь Киеву, пишет 14 июо портал Axios со ссылкой на американских чиновников.
Уточняется, что до настоящего момента Израиль не осуществлял поставки современного вооружения киевскому режиму.
Как сообщало ИА REGNUM, американский президент Джо Байден допустил оговорку на тему Холокоста, перепутав слова «честь» и «ужас» в ходе выступления в Израиле.
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