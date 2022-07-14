Тель-Авив, Израиль, 14 июля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден на встрече в Иерусалиме попросит премьер-министра Израиля Яира Лапида увеличить военную помощь Киеву, пишет 14 июля портал Axios со ссылкой на американских чиновников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие США

«Байден попросит Лапида в четверг (14 июля) увеличить военную помощь Израиля Украине», — пишет портал.

Уточняется, что до настоящего момента Израиль не осуществлял поставки современного вооружения киевскому режиму.

Как сообщало ИА REGNUM, американский президент Джо Байден допустил оговорку на тему Холокоста, перепутав слова «честь» и «ужас» в ходе выступления в Израиле.

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