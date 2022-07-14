Улан-Удэ, 14 июля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. 263 тысячи штук молоди байкальского осетра выпущены в реку Селенга — крупнейший приток озера Байкал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ангаро-Байкальского управления Росрыболовства.

Sharipov.A Осетры

Выпуск молоди, полученный на мощностях Селенгинского экспериментального рыбоводного завода, был осуществлён 11–12 июля.

«Продолжается выпуск молоди сазана в рамках выполнения компенсационных мероприятий Гусиноозерского ГРЭС с производственных мощностей Гусиноозерского осетрового рыбоводного хозяйства Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод», — добавили в ведомстве.

Всего планируется выпустить почти полмиллиона штук молоди сазана.