Москва, , 09:42 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате стрельбы из травматического оружия в подъезде жилого дома на востоке Москвы. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Стрельба Lisa Roe

Инцидент произошёл 13 июля около 22:40. Мужчина обстрелял людей из травматического оружия в подъезде жилого дома на улице Большой Косинской.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что мужчина произвёл несколько выстрелов в людей, после чего скрылся. В результате четыре человека получили телесные повреждения и были госпитализированы.

В настоящее время ведётся розыск стрелявшего, полицейские выясняют причины и обстоятельства случившегося.