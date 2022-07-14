Москва, , 09:42 — REGNUM Погода в Москве 14 июля будет обусловлена влиянием циклона. Об этом РИА Новости заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Гроза

«Сегодня погода в Москве обусловится влиянием циклона, поэтому будет облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дождь, гроза. В городе днем +22…+24, в Подмосковье +20…+25», — сообщил Тишковец.

По его словам, ветер в столице будет южным, 4-9 м/с, а при грозе — порывистым. Атмосферное давление снизится до 740 мм ртутного столба.