Лондон, 14 июля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак и министр торговли Пенни Мордонт стали лидерами в борьбе за пост нового лидера Консервативной партии, и теперь тори готовятся к дальнейшему сужению списка претендентов, сообщает 14 июля Financial Times.

Ministry of Housing, Communities & Local Government Риши Сунак

В первом туре голосования за следующего лидера партии и премьер-министра Сунак занял первое место с 88 голосами — это четверть парламентской партии тори, а второе место досталось Мордонт с 67 голосами.

Два претендента выбыли из гонки за место Бориса Джонсона: бывший министр здравоохранения Джереми Хант и министр финансов Надим Захави, которые не смогли заручиться поддержкой как минимум 30 сопартийцев, чтобы пройти в следующий тур голосования.

Также в гонке остаются еще четыре претендента: министр иностранных дел Лиз Трасс, получившая 50 голосов, за ней следуют бывший министр по делам равноправия Кеми Баденох с 40 голосами, председатель комитета по иностранным делам палаты общин Том Тугендхат с 37 голосами и генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман с 32 голосами.

Во втором туре голосования число кандидатов должно еще больше сократиться, так как претендент с наименьшим уровнем поддержки выбывает из гонки.

К 21 июля члены парламента должны сократить число кандидатов до двух. Затем пройдет голосование, на котором из них будет выбран победитель.

У сторонников Сунака крепнет надежда на то, что он попадет в окончательный список.