Якутск, , 09:47 — REGNUM Депутат населённого пункта в Мегино-Кангаласском районе Якутии подозревается в вырубке лесных насаждений. По версии следствия, он незаконно присвоил себе 110 сосен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июля в пресс-службе прокуратуры региона.

Заготовленная «чёрным» лесорубом древесина Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства

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У мужчины было разрешение на вырубку 50 деревьев, а он срубил 160. Ущёрб от действий депутата оценивается в 429 тыс. рублей.

Уголовное дело в отношении него возбуждено по статье 260 УК РФ («незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере»). Ведётся следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Якутии был осуждён за незаконную вырубку леса в особо крупном размере депутат Нюрбинского района, начальник службы наземной охраны лесов. Ущерб составил более 650 тыс. рублей, мужчину приговорили к двум годам лишения свободы.