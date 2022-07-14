Оренбург, 14 июля 2022, 09:39 — REGNUM УФАС Оренбургской области возглавила Людмила Полубоярова. Статс-секретарь-заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский представил её 14 июля губернатору Денису Паслеру, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Руководитель Оренбургского УФАС Людмила Полубоярова
Руководитель Оренбургского УФАС Людмила Полубоярова
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Сергей Пузыревский подчеркнул, что профессиональный опыт нового руководителя Оренбургского УФАС России поспособствует реализации мероприятий Национального плана развития конкуренции в регионе, обеспечению прозрачности сферы госзакупок и защите прав добросовестных предпринимателей.

Денис Паслер со своей стороны обратил внимание на то, что Полубоярова уже включилась в работу правительства в рамках своих полномочий. На все проблемные вопросы и вызовы служба оперативно реагирует. Вносит конструктивные предложения в работу министерства экономики региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале мая должность главы УФАС стала вакантной в связи с выходом на пенсию Владимира Окшина. И. о. руководителя антимонопольного ведомства стала Людмила Полубоярова.

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