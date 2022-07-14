Екатеринбург, , 09:58 — REGNUM Атомные города Свердловской области получат 450 млн рублей на развитие инфраструктуры. Средства выделены в рамках соглашения о сотрудничестве между Государственной корпорацией по атомной энергетики «Росатом» и региональным правительством. Об этом журналистам сообщили в свердловском департаменте информполитики.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Средства на развитие инфраструктуры получат Заречный, Новоуральск и Лесной. Каждому из городов выделено по 150 млн рублей. Предполагается, что средства направят на ремонт и строительство автодорог, социальных, образовательных и спортивных объектов.

Поддержка атомных городов Свердловской области осуществляется с 2011 года и предусматривает реализацию инвестиционных программ «Росатома».