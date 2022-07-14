Париж, 14 июля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон стал первым президентом, который присоединился к пилотажной группе Patrouille de France на борту легкого самолета «Альфа Джет», передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Я могу засвидетельствовать это: наши солдаты готовы к завтрашнему дню, и мы будем там, чтобы рассказать им о нашей гордости», — написал президент в официальном аккаунте в Twitter накануне празднования Дня взятия Бастилии 14 июля.

Глава государства действительно занял свое место на борту армейского самолета.

Напомним, военный парад начнется 14 июля в 10 утра с прибытием на место президента Франции.