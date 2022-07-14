Вологда, , 09:38 — REGNUM На Украине в ходе военной спецоперации погиб уроженец Тарногского района Вологодской области, лейтенант Евгений Спирин. Об этом в соцсетях сообщил глава района Александр Ежев.

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«Сегодня в Тарногский район пришла трагическая новость. При исполнении воинского долга в ходе проведения спецоперации на территории Украины 9 июля погиб наш земляк — старший лейтенант Сипин Евгений Михайлович… Выражаю глубочайшие искренние соболезнования родным и близким военнослужащего, отдавшего свою жизнь за безопасность и будущее нашей страны. Это невосполнимая утрата. Все жители нашего района скорбят вместе с вами. Вечная память Герою!», — написал чиновник.

Евгений Сипин родился в 1997 году, окончил школу в Тарногском районе, а в 2015 году успешно поступил в артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге по военной специальности «Применение подразделений артиллерийской разведки». Служил в одной из воинских частей Волгограда в должности помощника начальника штаба отделения артиллерии.

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