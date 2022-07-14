Краснодар, 14 июля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Высокий урожай винограда в 2022 году ожидается в Краснодарском крае. Об этом сообщили 14 июля в пресс-службе администрации региона.

Admkrai.krasnodar.ru Виноград

«В 2021 году на Кубани собрали 203 тысячи тонн винограда, в этом рассчитываем на 210 тысяч тонн. Конечно, важным критерием, который позволяет собрать хороший урожай, остается погода. Но высоким показателям сегодня также способствует успешная закладка лозы и увеличение площадей виноградников», — прокомментировал прогнозы урожая губернатор Вениамин Кондратьев.

Он напомнил, что весной 2022 года в регионе было заложено 998 га новых виноградников, до этого — ещё 1 791 га. Общая площадь виноградников на Кубани составляет 29 тысяч гектаров, или 33% от всей площади виноградников в России.

В этом году в регионе на поддержку виноградарства и виноделия направили почти 730 млн рублей, с 2022 по 2024 год для отрасли предусмотрено более 2 млрд рублей краевых и федеральных субсидий. Глава региона отметил, что в 2022 году хорошие перспективы имеют и кубанские виноделы.

Всего на территории Краснодарского края сегодня действует 86 виноградарских предприятий и 147 отраслевых крестьянско-фермерских хозяйств, винодельческую продукцию выпускают 53 предприятия и 35 КФХ, а всего на Кубань приходится производство 42% всего российского вина и 43% шампанского.