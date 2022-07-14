Сеул, 14 июля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Министр финансов Южной Кореи Чху Гён Хо и управляющий Банком Кореи Ли Чхан Ён примут участие в совещании финансовых руководителей и глав центральных банков стран «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источники в правительстве.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что встреча будет проходить 15–16 июля на острове Бали (Индонезия).

В совещании примут участие руководители крупнейших международных финансовых учреждений, в том числе Международного валютного фонда, Банка международных расчётов, Организации экономического сотрудничества и развития и Всемирного банка.

Ожидается, что участники встречи обсудят глобальную инфляцию, устойчивость международной финансовой системы, регулирование криптовалюты, шаги, необходимые для продвижения «зеленой» экономики и другие вопросы.