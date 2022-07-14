Великий Новгород, 14 июля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Уроженец Новгородской области рядовой Александр Пушкарёв вернулся в регион для прохождения курса реабилитации после тяжелого ранения, полученного в ходе спецоперации на Украине. Об этом 14 июля сообщил губернатор области Андрей Никитин в своём Telegram-канале.

Telegram-канал «Никитин_Новгородский» Рядовой Александр Пушкарёв

Военнослужащий выполнял свои обязанности на Харьковском направлении с начала специальной военной операции. Он работал с боевыми машинами, обеспечивая их горюче-смазочными материалами. Также в задачи солдата входила доставка топлива в тылу и на передовой для продвижения российских войск.

«В ходе выполнения одной из таких задач машина Александра попала в минную ловушку и подорвалась. Сам рядовой Пушкарёв получил множественные осколочные ранения. После пройденного курса лечения Александр вернулся домой к родным на реабилитацию», — сообщил Никитин.

Губернатор отметил, что Александр Пушкарёв за мужество и отвагу награждён медалью Суворова. Никитин подчеркнул, что гордится героем, он также пожелал ему скорейшего выздоровления.