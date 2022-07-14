Ростов-на-Дону, 14 июля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. О возобновлении морского сообщения между Мариуполем и Ростовом-на-Дону заявил мэр Мариуполя Константин Иващенко.

Никита Третьяков ИА REGNUM Техника на территории порта Мариуполя

«У нас планируется возобновление работы пассажирского порта, который будет соединен и с Черным морем, и с Ростовом-на-Дону, и даже выше по Дону», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в Мариуполе мощный порт, однако его деятельность тормозилась из-за нехватки постоянного электричества.

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«6 июля была запитана 35-киловольтная подстанция, которая направляет электроэнергию на порт, то есть крановое оборудование и вообще портовое оборудование полностью перешло на постоянные источники тока, снизилась себестоимость перегрузки, погрузки судов, всей работы порта», — пояснил Иващенко.

В настоящее время мариупольский порт уже стал хорошим логистическим узлом. Так, из мариупольского порта каждую неделю выходят суда, отгружается металлопрокат. Мариуполь получает строительные материалы, рассматривается вопрос доставки двух трансформаторов весом более 200 тонн.

ИА REGNUM сообщало, что 3 июня первое судно — сухогруз типа «Славутич», вышедшее из порта Мариуполя, прибыло в Ростов-на-Дону. Судно первым зашло в разминированный порт Мариуполя для перевозки металлолома. Спустя шесть дней в Ростов-на-Дону прибыло второе судно с листовым металлом на борту, вышедшее из порта Мариуполя.

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