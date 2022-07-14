Екатеринбург, 14 июля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В екатеринбургском аэропорту Екатеринбурга задержан уроженец Кемеровской области. В отделении полиции у него нашли наркотические вещества. Об этом журналистам в пресс-службе УТ МВД по УрФО.

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В аэропорту нарушитель порядка нецензурно выражался. В результате чего был задержан и доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции. Правоохранители установили, что мужчина пьян, а кармане его шорт был найден пакет с белым порошком. Экспертиза показала, что в нём находился синтетических наркотик массой 1,5 грамма.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотиков в крупном размере). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.