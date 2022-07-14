Иркутск, , 09:36 — REGNUM Музей «Тальцы» на Байкале станет центром туристско-рекреационного кластера. «Дорожную карту» по развитию кластера подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Она рассчитана до конца 2024 года, сообщает 14 июля телеграм-канал правительства региона.

Байкальский музей «Тальцы» Правительство Иркутской области

«Тальцы» — это визитная карточка Иркутской области. Каждый год его посещают 250 тысяч туристов. Его развитием мы будем заниматься вместе с корпорацией «Туризм. РФ». К марту 2023 года она разработает мастер-план туристско-рекреационного кластера «Тальцы», — сказал Игорь Кобзев.

В рамках «дорожной карты» в музее появится 19 исторических объектов, завершат воссоздание единственной в мире сохранившейся деревянной крепости XVII века — Илимского острога, создадут усадебную инфраструктуру: мостики, тротуары, беседки, фонари, афишные тумбы.

На въезде в музей отремонтируют дорогу, сделают полосу разгона, четыре парковки на 800 автомобилей, установят стилизованные остановочные пункты. На Ангаре модернизируют причал.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года стало известно о выделении Иркутской области правительственной субсидии в размере 838,5 млн рублей. Средства пойдут на создание инфраструктур туристских кластеров: строительство подъездных автомобильных дорог, причального сооружения на реке Ангара, а также объектов канализования для инвестпроектов, реализация которых планируется при поддержке АО «Корпорация Туризм. РФ».

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