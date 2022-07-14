Бугуруслан, Оренбургская область, 14 июля 2022, 09:35 — REGNUM В городе Бугуруслане Оренбургской области 14 июля эвакуировали торговый центр «Панорама», сообщили в пресс-службе Оренбургского областного суда.
На четвертом этаже здания торгового центра расположен мировой суд Бугуруслана. Во всем здании провели эвакуацию персонала и посетителей.
Причиной экстренной меры названы анонимные угрозы о готовящемся теракте. Письма поступили на электронную почту. В настоящее время на объекте проводится проверка. Работают силовики.
Стоит отметить, с начала июля это уже третье «минирование» судов региона.
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