Москва, 14 июля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Российский Минпромторг возобновляет работу программы льготного автокредитования и лизинга со второй половины июля 2022 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Cezary Piwowarski Автомобили

«Минпромторг России возобновляет реализацию в 2022 году программ стимулирования спроса на автомобили российского производства с общим бюджетом 20,7 млрд рублей. Ведущие российские банки и лизинговые организации подтвердили готовность обеспечить запуск программ льготного автокредитования и льготного лизинга во второй половине июля 2022 г.», — говорится в сообщении.

Глава ведомства Денис Мантуров рассказал, что в программе льготного автокредитования будут участвовать все модели УАЗ, Lada и ГАЗ стоимостью до двух млн рублей, а также все электромобили марки Evolute, произведенные на заводе «Моторинвест» в Липецке, на которые введена повышенная скидка 35% от стоимости машины, но не более 925 тысяч рублей.