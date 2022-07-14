Брянск, , 09:41 — REGNUM Первое открытое судебное заседание по делу о признании военными преступлениями и геноцидом советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны пройдёт 14 июля в Брянске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уничтожение фашистами советской деревни

Дело рассматривает Брянский областной суд. Заявление о признании геноцида советского народа было направлено в суд по поручению Генерального прокурора РФ Игоря Краснова. В заседании примет участие прокурор области Александр Войтович, а также свидетели из числа узников фашистских концлагерей.

Как напоминает ИА REGNUM, в Брянске действовал пересыльный лагерь для военнопленных и гражданского населения «Дулаг-142», в котором содержалось не менее 80 тысяч человек, из них 40 тысяч — были замучены и захоронены. Всего за период немецко-фашистской оккупации Брянской области истреблены не менее 278 тысяч мирных советских граждан и военнопленных.