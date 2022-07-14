София, 14 июля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Истребители военно-воздушных сил (ВВС) Болгарии в принудительном порядке посадили на болгарской территории частный самолет «Сессна-150». Об этом 14 июля сообщает БНР.

U.S. Department of Defense Истребители МиГ-29А ВВС Болгарии

Как утверждают в минобороны Болгарии, указанный самолет вошел в воздушное пространство из сопредельного государства. В операции по обеспечению безопасности приняли участие три самолета болгарских ВВС.

Ведется расследование обстоятельств инцидента.

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