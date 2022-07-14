Упоровский район, Тюменская область, 14 июля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Тюменской области арестован житель Упоровского района, которого обвиняют в убийстве знакомых мужчины и женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области Место преступления

Следствием установлено, что в ночь на 7 июля 2022 года в квартире дома в посёлке Механизаторов Упоровского района 50-летний обвиняемый в ходе пьяной ссоры нанёс ножом смертельные колото-резаные раны шеи потерпевшему 1972 года рождения и его сожительнице 1963 года рождения. Подозреваемый в двойном убийстве был задержан 12 июля и в ходе допроса сообщил следователю СКР об обстоятельствах и мотивах совершённого им преступления. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае 71-летнюю женщину обвиняют в убийстве сына.