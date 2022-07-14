Онгудайский район, Алтай, , 09:31 — REGNUM В Республике Алтай с начала года зарегистрировано 2874 случая нападения клещей на людей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Клещ

Наиболее распространённым заболеванием среди клещевых инфекций является сибирский клещевой тиф. С начала сезона в республике зарегистрировано 58 случаев заболевания.

«Наиболее напряженные очаги этой инфекции находятся на территории Онгудайского, Усть-Коксинского, Улаганского и Кош-Агачского районов», — отметили в управлении.