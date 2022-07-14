Данилов, Ярославская область, 14 июля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Данилове Ярославской области вечером 13 июля обрушились торговые ряды XIX века. Об этом сообщает газета «Северянка».

Газета «Северянка» Обрушение торговых рядов в Данилове

Обрушение произошло около 19:00. Люди не пострадали, на самом здании разрушились пять колонн.

«Собственник проводил там реставрационные работы, нанимал подрядчика. Сейчас мы попросили, чтобы он огородил территорию. Место людное, там гуляет молодежь. Собственник пообещал это сделать и оставить на дежурство своих людей. Кроме того, он говорит, что завтра три колонны будут восстановлены. Администрация района в курсе ситуации», — рассказали в даниловском ЕДДС.

Здание было признано объектом культурного наследия муниципального знаения в 2019 году. В реестре он значится, как «Гостиный двор, 1873 год».