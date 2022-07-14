Владивосток, 14 июля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Огонь эстафеты спортивных игр «Дети Азии» 40 факелоносцев пронесут по Владивостоку — маршрут составлен в соответствии с особенностями города и его возможностями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Мэрия Владивостока Огонь игр «Дети Азии»

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Огонь, зажжённый шаманом в Якутии, побывает на паруснике, его пронесут под водой и по самым красивым локациям дальневосточной столицы.

Огонь пронесут те, кто внес определенный вклад в историю и развитие Приморья. В общем, факелоносцами в Приморье станут 400 человек, из них 40 — во Владивостоке.

Запланированы перекрытия дорог в день эстафеты.

«Все перекрытия займут не более полутора часов, чтобы не нарушать траффик движения. Места подобраны знаковые. Это позволит сделать эстафету зрелищной, а для всех, кто будет смотреть трансляцию игр, наш город станет узнаваемым», — добавил мэр Константин Шестаков.

Как сообщало ИА REGNUM, спортивные делегации начнут с 25 июля съезжаться во Владивосток. Предполагается участие в играх «Дети Азии» спортсменов из 15 стран и восьми российских регионов.