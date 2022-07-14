Москва, , 09:29 — REGNUM Заявления глава Госдепа США Энтони Блинкена о якобы насильном удержании в России 1,6 млн украинских граждан являются враньём. Об этом 14 июля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире проекта «Соловьёв.Live».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она прокомментировала слова Блинкена о том, что Россия якобы удерживает на своей территории до 1,6 млн граждан Украины, забирая документы и выдавая взамен российские паспорта.

«Это враньё!» — сказала Захарова в эфире шоу.

Она добавила, что невозможно представить ситуацию, при которой паспорт может быть выдан насильно.