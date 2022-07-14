Архангельск, , 09:27 — REGNUM Правительство Архангельской области утвердило стратегию развития общедоступных библиотек до 2030 года, сообщает пресс-служба региона.

Библиотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Документ предусматривает создание модельных муниципальных библиотек нового поколения, реновация государственных областных библиотек и библиотек государственных образовательных организаций в сфере культуры и искусства, развитие системы нестационарного и удаленного библиотечного обслуживания населения, а также кадрового потенциала учреждений.

Реализация стратегии, согласно документу, будет осуществляться поэтапно. Объем планируемого финансирования составит порядка 1,6 млрд рублей из средств федерального, областного и местного бюджетов.

Сейчас в регионе функционирует 461 общедоступная библиотека, в том числе три областные государственные и 458 муниципальных.

Как сообщало ИА REGNUM, первые библиотеки нового поколения, модернизированные благодаря национальному проекту «Культура» в 2022 году, открылись 1 июня в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Адыгея и Пермском крае.