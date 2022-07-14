Чита, , 09:27 — REGNUM «Дальневосточная ипотека» стала удобным и привлекательным ипотечным продуктом для жителей Дальнего Востока. По данным государственного института развития — Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), на сегодняшний день 44 707 семей на Дальнем Востоке улучшили свои жилищные условия на общую сумму свыше 183 млрд рублей. В Забайкалье, как сообщает 14 июля пресс-служба правительства региона, «дальневосточную ипотеку» за время действия программы оформили уже 2 911 забайкальских семей — общая сумма кредитов составила 9,8 млрд рублей.

«Отмечу, что и по процентной ставке, и по возможности получения, в том числе и в районах края, Дальневосточная ипотека позволяет нашим, особенно молодым семьям, улучшать свои жилищные условия. Данная ипотека выгодна для тех, кто планирует приобретать жильё как в районах края, так и на первичном рынке в столице края», — отметил зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев.

Первым медицинским работником, оформившим льготный кредит, стала Светлана Ташкина, медик с общим стажем работы 21 год. Женщина много лет проработала терапевтом в системе авиационной медицины в условиях Крайнего Севера, сейчас она работает по направлению функциональной диагностики в Магаданской областной больнице.

Нина Страпачук стала первым получателем льготной ипотеки из системы образования ДФО. Женщина занимается научной и преподавательской деятельностью в Дальневосточном государственном университете путей сообщения и Хабаровском техникуме железнодорожного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, «дальневосточная ипотека» по ставке до 2% теперь стала доступной для педагогов и медработников, которые проработали по своим специальностям в ДФО не менее 5 лет. При этом их возраст и семейное положение не будут учитываться.

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