Санкт-Петербург, 14 июля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Коллективный иммунитет жителей Санкт-Петербурга к COVID-19 снизился до 30%, что может угрожать новой вспышкой заболеваемости, сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

По его словам, снижение интереса горожан к вакцинации от коронавируса, несоблюдение мер предосторожности в виде ношения масок в общественных местах и соблюдения дистанции может привести к очередному эпидемиологическому подъему.

«Катастрофически снижается уровень коллективного иммунитета в городе Санкт-Петербурге, — заявил Мотовилов. — Коллективный иммунитет складывается из количества лиц привитых и также переболевших. Так вот эти цифры в городе Санкт-Петербурге на пике превышали 80%, сейчас эта цифра менее 30%».

Чиновник также отметил, что этот факт вызывает у властей города определенные опасения. Представитель комздрава настоятельно рекомендовал петербуржцам пройти ревакцинацию, которую на данный момент выполнили лишь 10% от ранее вакцинированных (360 тыс. человек).