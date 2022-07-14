Донецк, 14 июля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике из-за обстрелов ВСУ два человека погибли, шестеро пострадали, сообщили 14 июля в штабе территориальной обороны ДНР.

ВСУ

«За минувшие сутки, с 08.00 13 июля до 08.00 14 июля, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины) на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и еще шесть мирных жителей получили ранения», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 июля вооружённые украинские формирования обстреляли Петровский район Донецка.

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