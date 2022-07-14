Тбилиси, 14 июля 2022, 18:23 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузии необходимо провести прозападные реформы, сообщает 13 июля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
Александр Горбаруков

Как отметил Столтенберг на встрече в Европейском парламенте, Грузия должна сосредоточиться на реформах, чтобы страна могла интегрироваться в альянс. Кроме того, Столтенберг объясняет, что любое решение относительно нового члена блока ребует согласия всех членов НАТО, и такой шаг пока не планируется.

«Есть три страны, которые стремятся к членству в НАТО — Украина, Грузия и Босния и Герцеговина. Основное внимание в Грузии по-прежнему должно уделяеться реформам, которые помогут продвинуться к членству в НАТО. Вы знаете о нас, что любое решение относительно нового члена требует единой поддержки. Нам нужно согласие всех членов, и у нас нет соглашения в НАТО, чтобы сделать следующий шаг сейчас и иметь план действий. Сосредоточьтесь на реформах, и я надеюсь, что однажды мы сможем сделать еще один шаг вперед», — сказал Йенс Столтенберг.

Напомним, что одним из основных направлений внешней политики Грузии уже много лет является вступление страны в НАТО.