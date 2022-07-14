Тбилиси, 14 июля, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузии необходимо провести прозападные реформы, сообщает 13 июля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков Йенс Столтенберг

Как отметил Столтенберг на встрече в Европейском парламенте, Грузия должна сосредоточиться на реформах, чтобы страна могла интегрироваться в альянс. Кроме того, Столтенберг объясняет, что любое решение относительно нового члена блока ребует согласия всех членов НАТО, и такой шаг пока не планируется.

«Есть три страны, которые стремятся к членству в НАТО — Украина, Грузия и Босния и Герцеговина. Основное внимание в Грузии по-прежнему должно уделяеться реформам, которые помогут продвинуться к членству в НАТО. Вы знаете о нас, что любое решение относительно нового члена требует единой поддержки. Нам нужно согласие всех членов, и у нас нет соглашения в НАТО, чтобы сделать следующий шаг сейчас и иметь план действий. Сосредоточьтесь на реформах, и я надеюсь, что однажды мы сможем сделать еще один шаг вперед», — сказал Йенс Столтенберг.

Напомним, что одним из основных направлений внешней политики Грузии уже много лет является вступление страны в НАТО.