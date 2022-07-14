Грозный, , 09:23 — REGNUM Завершено следствие по делу участника банды Басаева и Хаттаба Хафиза Раззакова. Его обвиняют в участии в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, сообщили 14 июля в пресс-службе Следственного комитета по СКФО.

Боевик Zoriah

«Раззаков в составе преступного сообщества численностью не менее 100 человек под руководством Басаева и Хаттаба 29 марта 2000 года в горно-лесистой местности к югу от села Джани-Ведено Веденского района Чеченской Республики, принял участие в вооружённом мятеже», — говорится в сообщении следствия.

Помимо этого, обвиняемый в составе банды боевиков участвовал в нападении на сотрудников отряда Пермского ОМОН и военнослужащих комендатуры Веденского района Чечни. Террористы убили 43 сотрудника правоохранительных органов и военнослужащих, еще 102 человека получили ранения.

В ходе нападения было похищено большое количество оружия и боеприпасов, а также повреждены и уничтожены военная техника, имущество и вооружение ГУВД Пермской области. Несмотря на давность совершенного преступления, обвиняемого удалось установить и задержать во взаимодействии с подразделениями ФСБ России. Расследованное уголовное дело передано в суд для вынесения приговора.