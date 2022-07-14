Воронеж, , 09:22 — REGNUM Реализацию инвестиционного проекта по безотходной переработке шин поддержал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Проект был представлен инвестором на встрече с главой региона 13 июля, сообщила пресс-служба правительства.

Автомобильные шины (сс) Santeri Viinamäki

Проект предполагает запуск производства по утилизации отходов шин и производству резиновой крошки, которую применяют для изготовления матов для сельскохозяйственных ферм, покрытий для детских и спортивных площадок, дорожных плит, кровельных покрытий, регенерата, наполнителя для дорожных буферов. Кроме этого, будет изготавливаться резиновая пыль — добавка в асфальтобетон, и металлический и текстильный корд.

Представитель инвестора — заместитель гендиректора ООО «БелинжинирингстройИнвест» Денис Станкевич уточнил, что проект планируется реализовать в Воронежской области совместно с НПГ «Экологическая альтернатива» при поддержке ППК «Российский экологический оператор».

Для реализации проекта уже предварительно подобран участок на территории ОЭЗ «Центр». Объём инвестиций составит около 400 млн рублей, регион получит около 70 новых рабочих мест. Предприятие по утилизации шин мощностью 15 тыс. тонн в год планируется запустить в ближайшие полтора — два года.

Глава региона одобрил проект, отметив его актуальность и экологическую пользу, и дал поручение детально проработать реализацию проекта.