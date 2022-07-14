Санкт-Петербург, 14 июля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Новый североатлантический циклон «Барбара» принесёт в Санкт-Петербург облачную погоду, небольшое похолодание и дожди. Об этом 14 июля сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

Циклон закроет небо над Северной столицей плотными облаками. В Петербурге ожидаются дожди и местами грозы. В городе при этом сохранится тёплая погода: от 21 до 23 градусов. А в Ленинградской области немного холоднее, от 19 до 24 градусов. Ветер будет дуть с южного направления со скоростью 4-9 м/с, она увеличится в случае грозы. Атмосферное давление опустится до 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

Отметим, что из-за возможных гроз в Петербурге вновь ввели жёлтый уровень опасности. В конце рабочей недели также ожидаются дожди и похолодание.