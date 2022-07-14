Москва, , 09:22 — REGNUM Российская орбитальная служебная станция (РОСС) и ядерный буксир «Зевс» будут размещены на одной орбите. Об этом 14 июля сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

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«Если говорить об окончательном принятии решения по наклонению орбиты, то это зависит от следующей цепочки факторов. Первое: наклонение орбиты станции должно быть точно таким же, как наклонение орбиты «Зевса», а наклонение орбиты «Зевса» должно быть таким, каким необходимо его иметь с точки зрения оптимальной отлетной траектории к Луне и далее», — цитирует РИА Новости Рогозина.

По его словам, это необходимо для того, чтобы космонавты могли обслуживать буксир и иметь возможность вмешаться в процесс его раскрытия при возникновении неполадок.

«Если что-то не раскроется, это катастрофа, потеря практически всей машины. Поэтому космонавты должны не просто контролировать, а вмешаться в случае необходимости […] починить, устранить эту неполадку. Это важнейшая задача для экипажа», — подчеркнул глава Роскосмоса.

Рогозин добавил, что для перемещения между РОСС и «Зевсом» космонавты будут использовать пилотируемый корабль.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что российская орбитальная служебная станция (РОСС), проект которой готовит Роскосмос, будет функционировать в автоматическом режиме. По его словам, станция будет иметь возможность наблюдать за всей планетой. Космонавты будут посещать новую орбитальную станцию для периодического обслуживания и замены научной аппаратуры.

Добавим, что необходимость создания новой станции возникла в связи с износом основных конструкций МКС, работать по проекту которой Россия продолжит до 2024 года.

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