Нур-Султан, 14 июля 2022, 09:21 — REGNUM Создать благоприятные условия для привлечения иностранных компаний, уходящих с российского рынка, поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев правительству республики. Об этом он заявил 14 июля на расширенном заседании правительства.
«Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка», — сказал Токаев.
Он добавил, что правительству Казахстана нужно создать благоприятные условия для релокации ушедших из России предприятий в Казахстан.
По его словам, это даст хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов.
Он также напомнил, что поручал правительству подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности, но конкретных результатов пока нет.
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