Астана, 14 июля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Создать благоприятные условия для привлечения иностранных компаний, уходящих с российского рынка, поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев правительству республики. Об этом он заявил 14 июля на расширенном заседании правительства.

Akorda.kz Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

«Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка», — сказал Токаев.

Он добавил, что правительству Казахстана нужно создать благоприятные условия для релокации ушедших из России предприятий в Казахстан.

По его словам, это даст хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов.

Он также напомнил, что поручал правительству подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности, но конкретных результатов пока нет.

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