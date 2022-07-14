Москва, 14 июля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В данный момент России формирует свою позицию на представленные Евросоюзом разъяснения по вопросу о транзите грузов между основной территорией нашей страны и Калининградской областью. Об этом 14 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Соловьев Live».

Mid.ru Мария Захарова

«Мне кажется, что они поняли, что ситуация зашла уже в тупик, очень опасная, взрывоопасная», — сказала она, говоря о полученных от ЕС разъяснениях по этому вопросу.

Также Захарова отметила, что в настоящий момент в Москве начали изучение полученного документа, уточнив, что «мы не читаем, мы формируем позицию министерства иностранных дел».

При этом официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что в этом случае имеется ввиду ситуация в российском регионе и добавила, что она носит межведомственный характер.

Как передавало ИА REGNUM, ранее газета Financial Times сообщила, что, по мнению нескольких европейских дипломатов, регулирующие антироссийские санкции правила были неясно сформулированы Еврокомиссией и это стало причиной появления проблем с транзитом товаров между основной территорией России и Калининградской областью.