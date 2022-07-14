Тольятти, Самарская область, 14 июля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о планах компании в долгосрочной перспективе создать новое семейство автомобилей Lada.

Pictures11.ru LADA

«Уже в долгосрочной перспективе мы планируем использовать совершенно новую российскую платформу. Может быть, даже чуть более высокого класса, нежели та, в которой работает сегодня «АвтоВАЗ» — то есть сегмент В. Будем делать шаги в сторону класса C», — сказал руководитель компании в интервью РИА Новости.

Он уточнил, что такие идеи будут скоординированы с новой стратегией «АвтоВАЗа» и российского автопрома.

В целом перед компанией стоит задача глубокой локализации, подчеркнул Соколов.