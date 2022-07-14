Томск, 14 июля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Томской области с начала 2022 года родилось более 4 тыс. детей. 1704 ребёнка стали в семьях первенцами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979 У роддома

При этом в двух семьях в Томске родились 9-й и 11-й ребёнок, а в двух семьях из Молчановского района — 10-й и 12-й.

Самыми популярными именами новорожденных стали Артём и Софья (София). Также в пятёрку самых популярных имён вошли Ева, Алиса, Варвара, Анна, Михаил, Роман, Александр и Тимофей.

«Среди редких имен — Еремей, Спартак, Аристарх, Сократ, Руфина, Паулина и Лукерья», — добавили в администрации.