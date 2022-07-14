Бали, Индонезия, 14 июля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Остров Бали был выбран местом проведения Всемирных пляжных игр 2023 года, в которых примут участие около 1200 спортсменов из 100 стран, сообщает Antara.

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«Остров Богов был выбран местом проведения Всемирных пляжных игр на Бали в 2023 году, в которых приняли участие 1200 спортсменов из 100 стран и которые пройдут с 5 по 12 августа 2023 года», — заявил исполнительный директор олимпийского комитета Индонезии Рафик Хаким Радинал в Денпасаре.

Губернатор Бали Вайан Костер заявил, что счастлив, потому что остров станет местом проведения международных спортивных соревнований. Кроме того, Всемирные пляжные игры могут стать импульсом для продвижения национальных спортивных достижений. Мероприятие также ускорит восстановление туризма и экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Коломбо заявило, что нет необходимости эвакуировать индонезийских граждан на Шри-Ланке из-за чрезвычайного положения в стране.

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